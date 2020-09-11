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Талибы подтвердили дату проведения межафганских переговоров в Катаре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Представитель делегации запрещенного в РФ движения "Талибан" Мухаммад Наим Вардак подтвердил проведение межафганских переговоров в субботу в Катаре. Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Майк Помпео в четверг отправится на переговоры в Доху.

По словам представителя талибов, которые приводит телеканал Tolo News, "первая встреча в рамках межафганского диалога намечена на 12 сентября в Катаре".

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере приветствовал объявление о переговорах и отметил, что это - отличный шанс добиться мира в Афганистане, "положив конец 40-летней войне и кровопролитию".

Трамп со своей стороны заявил, что "добиться большого прогресса" в урегулировании в Афганистане во многом удалось благодаря Вашингтону. Также он напомнил о решении США сократить свой военный контингент в этой стране до 4 тыс. военнослужащих.

Объявление о дате начала переговоров последовало за сообщением о том, что последняя группа заключенных талибов была переправлена в четверг из Кабула в столицу Катара. Речь идет о последней группе талибов из списка в пять тысяч пленных боевиков, освобождения которых требовал "Талибан" в качестве условия для начала межафганских мирных переговоров.

Афганистан Катар Доха Талибан Майк Помпео Дональд Трамп

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