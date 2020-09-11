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Байден пообещал информировать американцев о своем здоровье

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, заявил, что в случае избрания его главой государства будет регулярно предоставлять народу информацию о состоянии своего здоровья.

"Я гарантирую, что буду полностью прозрачен в вопросе своего здоровья во всех его аспектах", - пообещал 77-летний Байден в ходе интервью телеканалу CNN.

Также он предложил сравнить его с действующим президентом Дональдом Трампом, который постоянно называет Байдена "сонным".

"Когда дело доходит до Дональда Трампа, который сравнивает нас, просто посмотрите на нас. Хорошо? Кто из нас в форме?" - отметил кандидат в президенты.

Также Байден обвинил Трампа в том, что у него нет стройной концепции по обеспечению безопасности страны, и заявил, что американское разведсообщество не доверяет Трампу и "с самого начала задавалось вопросом о том, можно делиться с ним данными".

"Они не доверяют тому, что он скажет или сделает", - считает Байден.

Выборы президента США назначены на 3 сентября 2020 года.

США Джо Байден Дональд Трамп

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