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Пара российских Ту-142 выполнила 11-часовой полет у северных границ РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские противолодочные самолеты Ту-142 провели 12 сентября многочасовой полет у северных рубежей страны, иностранные государства поднимали истребители на сопровождение, сообщил Северный флот.

Там уточнили, что полет российских самолетов, продолжавшийся более 11 часов, проходил над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах полета российские самолеты сопровождали иностранные истребители.

По сообщению пресс-службы флота, полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Россия Северный флот

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