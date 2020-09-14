Турция призвала США вернуться к нейтральной позиции по Кипру

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Подписанный Вашингтоном и Никосией меморандум о взаимопонимании по созданию тренировочного центра не послужит миру и стабильности, заявили в МИД Турции.

"Меморандум о взаимопонимании не послужит миру и стабильности в Восточном Средиземноморье и нанесет ущерб решению кипрской проблемы", - заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

По его словам, недавние шаги США, в частности отмена эмбарго на поставки оружия на Кипр и включение греческой стороны в программу военной подготовки усилили напряженность в Восточном Средиземноморье.

"Мы приглашаем США вернуться к политике нейтралитета, которой они традиционно придерживались на острове Кипр, и внести свой вклад в усилия, направленные на решение кипрского вопроса", - говорится в сообщении министерства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и президент Кипра Никос Анастасиадис подписали меморандум о взаимопонимании о создании нового центра подготовки, который будет профинансирован Вашингтоном и построен на острове.

После переговоров с президентом Кипра Помпео заявил об обеспокоенности США действиями Турции, "которая ведет поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр".

"Усиление военной напряженности служит только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве", - отметил Помпео.

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.