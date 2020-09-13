Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в торговом центре University Park Mall в американском городе Мишока (штат Индиана), один человек погиб, сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, стрельба произошла около 15:00 по местному времени. Торговый центр был эвакуирован.

Местный телеканал WSBT со ссылкой на полицию сообщает, что погибший - 22-летний афроамериканец. Задержанных на данный момент нет. Торговый центр будет закрыт до конца дня.