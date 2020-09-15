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Nippon сообщил о возможном назначении главы Минздрава генсеком кабмина Японии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като может занять пост генерального секретаря кабинета министров вместо избранного председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суги, сообщает телекомпания Nippon TV.

Суга, который, как ожидается, возглавит правительство, назначит Като на пост генсекретаря в среду, когда, предположительно, объявит о новом составе кабинета министров.

Като ранее занимал пост заместителя генсека правительства и работал вместе с Сугой.

Между тем, отмечается, что кандидатура другого бывшего заместителя Суги - ныне министра образования, культуры, спорта, науки и техники Коити Хагиуды также рассматривается.

Тем временем министр финансов Таро Асо и глава МИД Тошимицу Мотеги, по данным японских СМИ, сохранят свои посты.

Суга, занимавший пост генерального секретаря кабинета министров, был избран в понедельник лидером ЛДП. После голосования и утверждения его кандидатуры в парламенте, запланированного на 16 сентября, он сменит уходящего в отставку о здоровью Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии.

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