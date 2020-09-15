Трамп признался, что собирался ликвидировать Асада

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад выступал за то, чтобы организовать операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада, однако в итоге отказался от этой задумки.

"Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (Джеймс Мэттис, возглавлявший Пентагон на момент обсуждения плана - ИФ) был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал", - сказал Трамп в интервью Fox News во вторник.

План по устранению президента Асада разрабатывался в 2017 году. Трамп отметил, что в итоге не сожалеет о том, что он не был реализован, учитывая, что гарантий успеха плана не было.

Американские СМИ отмечают, что в 2018 году Трамп публично заверял, что сообщения СМИ об американских планах по устранению Асада не соответствуют действительности.