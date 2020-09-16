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ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС в среду нанесли серию ударов по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля сообщила пресс-служба израильской армии.

В сообщении говорится, что по Израилю был произведен пуск 15 ракет. В результате в городе Ашдоде на юге Израиля погибли два человека.

По сообщению пресс-службы, авиаудары были нанесены по заводу, производящему оружие и взрывчатые вещества, другим целям.

Накануне в Вашингтоне ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашение об установлении дипотношений. Палестинцы рассматривают это как предательство.

Израиль ХАМАС сектор Газа

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