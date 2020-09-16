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Чиновники оценили в $300 тыс. ущерб Минску от протестов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ущерб городскому хозяйству Минска с начала несанкционированных акций протеста превышает 750 тысяч белорусских рублей (около $300 тысяч).

"В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в Br10 тыс. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около Br20-30 тыс.", - сообщил на пресс-конференции начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Его цитирует агентство БелТА.

По словам Лебедя, на незапланированных работах, связанных с уборкой территории и устранением надписей на фасадах, "в среднем в день задействовано более 1 тыс. работников жилищно-коммунального хозяйства и более 80 единиц техники".

В Белоруссии больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят в Минске по выходным.

Минск Белоруссия Владимир Лебедь

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