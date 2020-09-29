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Минздрав Израиля не будет отменять сразу все ограничения после 10 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн предупредил, что после завершения объявленного локдауна 10 октября все ограничения не будут отменены разом, пишет Haaretz. Он сказал это радиостанции Kan Bet.

Пандемия коронавируса

"Скажу вам откровенно, нет сценария, по которому через десять дней мы отменим все ограничения и скажем: все кончилось и все уже прекрасно", - сказал министр.

Теперь ограничения будут отменяться постепенно, если будут улучшения, в отличие от того, как это делалось в апреле, добавил он.

На вопрос, что он думает о возможном ограничении уличных протестов, Эдельштейн ответил, что если митинги будут продолжаться, то это приведет к тысячам новых случаев заражения коронавирусом и росту числа тяжелобольных в стационарах. Пока протесты в стране разрешены, 29 сентября возможный запрет обсудят в Кнессете.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этот же день заявил, что правительство готовит больницы к размещению новых 1500 тяжелобольных с COVID-19.

По данным Минздрава, за время Йом-Кипура, праздника, длившегося 27-28 сентября, в стране выявили 1100 новых случаев коронавирусной инфекции. Пока всего в стране болеют более 65 тыс. человек, в больницах находятся порядка 1500, из них в тяжелом состоянии - 755 человек, и 207 - подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии было выявлено 233 500 зараженных коронавирусом, умерли около 1500.

В середине сентября в Израиле ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости, а 24 сентября ввели общенациональный карантин до 10 октября. Люди не могут отходить до дома дальше, чем на километр, и все частные предприятия, кроме жизненно необходимых, закрыты.

Повторный локдаун в Израиле

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В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тысяч В рамках повторного локдауна жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрытыГражданам разрешается обратиться за медицинской помощью, отправиться на работу, в магазин за товарами первой необходимости, к человеку, который нуждается в срочной помощи и на похороныПрекратили работу торговые центры, магазины промышленных товаров, туристические объекты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, спортивные залы и бассейны Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людейНа улицах страны размещены около 7 тыс. полицейских и военнослужащих, которые следят за соблюдением мерШтраф для физических лиц за нарушения ограничительных мер составляет $145, для юридических - $1450Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страныОбщее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 214 тыс., из них 1,3 тыс. инфицированных скончались
В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры.
Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Израиль коронавирус Биньямин Нетаньяху Йоэль Эдельштейн Йом-Кипур

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