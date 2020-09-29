Минздрав Израиля не будет отменять сразу все ограничения после 10 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн предупредил, что после завершения объявленного локдауна 10 октября все ограничения не будут отменены разом, пишет Haaretz. Он сказал это радиостанции Kan Bet.

"Скажу вам откровенно, нет сценария, по которому через десять дней мы отменим все ограничения и скажем: все кончилось и все уже прекрасно", - сказал министр.

Теперь ограничения будут отменяться постепенно, если будут улучшения, в отличие от того, как это делалось в апреле, добавил он.

На вопрос, что он думает о возможном ограничении уличных протестов, Эдельштейн ответил, что если митинги будут продолжаться, то это приведет к тысячам новых случаев заражения коронавирусом и росту числа тяжелобольных в стационарах. Пока протесты в стране разрешены, 29 сентября возможный запрет обсудят в Кнессете.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этот же день заявил, что правительство готовит больницы к размещению новых 1500 тяжелобольных с COVID-19.

По данным Минздрава, за время Йом-Кипура, праздника, длившегося 27-28 сентября, в стране выявили 1100 новых случаев коронавирусной инфекции. Пока всего в стране болеют более 65 тыс. человек, в больницах находятся порядка 1500, из них в тяжелом состоянии - 755 человек, и 207 - подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии было выявлено 233 500 зараженных коронавирусом, умерли около 1500.

В середине сентября в Израиле ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости, а 24 сентября ввели общенациональный карантин до 10 октября. Люди не могут отходить до дома дальше, чем на километр, и все частные предприятия, кроме жизненно необходимых, закрыты.