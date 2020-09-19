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Скончалась старейший член Верховного суда США

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Член Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург скончалась на 88-м году жизни, передаёт американское телевидение.

Причиной смерти стали осложнения после рака.

Теперь президент США Дональд Трамп получит возможность выдвинуть кандидата в члены Верховного суда.

До смерти Гинсбург в суде было пять человек, обычно трактующих законы так, как считают правильным республиканцы. Четверо же, включая Гинсбург, придерживались либеральных взглядов, близких к демократам. Таким образом теперь у Трампа будет возможность нарастить присутствие судей-консерваторов в Верховном суде. Это, вероятно, позволит в течение ближайших лет трактовать многие ключевые проблемы, вызывающие споры в США, в пользу республиканцев.

Должность члена Верховного суда США - пожизненная. Кандидата выдвигает президент, далее назначение судьи утверждает сенат. В настоящее время большинство мест в сенате удерживают республиканцы, которые с высокой долей вероятности поддержат выбранного президентом кандидата.

США Рут Гинсбург

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