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Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО
Фото: Reuters

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российский космонавт Иван Вагнер снова запечатлел с борта МКС группу летящих над Землей объектов, которые опознал как спутники.

Он написал в своем твиттере, что с каждым разом этих спутников разом становится всё больше и больше.

19 августа Вагнер опубликовал в твиттере видео, на котором запечатлел на видео группу из пяти светящихся неопознанных объектов, летящих над Землей. Он также сообщил, что передал видеоматериалы руководству "Роскосмоса", ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа.

Позднее глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что делать какие-либо выводы о том, чем могут являться обнаруженные НЛО рано.

Эксперты в свою очередь выдвинули ряд предположений относительно природы запечатленных объектов: они могли оказаться спутниками Starlink компании SpaceX, отделившимся от МКС фрагментом, либо комическим мусором.

МКС космос Иван Вагнер

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