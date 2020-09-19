Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Фото: Reuters

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российский космонавт Иван Вагнер снова запечатлел с борта МКС группу летящих над Землей объектов, которые опознал как спутники.

Он написал в своем твиттере, что с каждым разом этих спутников разом становится всё больше и больше.

И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического #timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта!



Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах! pic.twitter.com/E6o0mTlilE — Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 19, 2020

19 августа Вагнер опубликовал в твиттере видео, на котором запечатлел на видео группу из пяти светящихся неопознанных объектов, летящих над Землей. Он также сообщил, что передал видеоматериалы руководству "Роскосмоса", ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа.

На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или...? — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Позднее глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что делать какие-либо выводы о том, чем могут являться обнаруженные НЛО рано.

Эксперты в свою очередь выдвинули ряд предположений относительно природы запечатленных объектов: они могли оказаться спутниками Starlink компании SpaceX, отделившимся от МКС фрагментом, либо комическим мусором.