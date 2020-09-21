Суд в Амстердаме ввел ограничения для "ДТЭК Энерго" по иску Сбербанка

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Окружной суд Амстердама 18 сентября по требованию Сбербанка России к DTEK Energy B.V о выплате примерно $45,1 млн ввел обеспечительные меры в отношении некоторых ее активов в Голландии.

"ДТЭК Энерго" отрицает их влияние на текущую деятельность компании по добыче угля и производству электроэнергии и заявляет о намерениях продолжить переговоры о реструктуризации. "Компания намеревается использовать все доступные ей законные права и средства правовой защиты, чтобы оспорить требование. Она также намеревается продолжить обсуждения с кредитором, вместе с аффилированными лицами, по реструктуризации задолженности по кредитному соглашению и в отношении него", - говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, речь идет о выдвижении Сбербанком РФ требования о выплате по соглашению о гарантии в отношении платежных обязательств некоторых аффилированных лиц "ДТЭК Энерго" в соответствии с кредитным соглашением, заключенным между этими аффилированными лицами и кредитором.

"ДТЭК Энерго" в пресс-релизе в понедельник уточнило, что вместе с ШУ "Обуховская" (Россия) находится в диалоге с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов, базируясь на принципе уважения прав кредиторов, которых она придерживается и в новом переговорном процессе с держателями займов.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука, сегодня энергетика во многих странах мира все еще находится под влиянием пандемии коронавируса COVID 19: потребление энергоресурсов не восстановилось в прежних объемах, ценовой спад на сырьевые товары полностью не пройден.

"Положение дел в Украине усугублено также локальным кризисом в отрасли. В этих условиях компания предпринимает ряд мер по стабилизации ситуации и сохранению непрерывности производственных процессов, а также по поиску решения о долгосрочной реструктуризации долга. Мы понимаем, что кредиторы в такой ситуации используют все возможные методы защиты своих интересов", - заявил он.

В то же время компания подчеркнула, что продолжает работать бесперебойно и осуществляет плановую подготовку к отопительному сезону 2020/2021 годов.