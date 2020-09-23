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Российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в водах Дании

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский военный корабль столкнулся со шведским контейнеровозом Ice Rose в датских территориальных водах в проливе Эресунн близ Эресуннского моста, сообщает в среду шведская телерадиокомпания SVT.

О причинах происшествия не сообщается, однако известно, что в проливе в среду утром был низкий густой туман. Контейнеровоз направлялся из Санкт-Петербурга в Гетеборг.

В пресс-службе Балтфлота отметили, что российский малый противолодочный корабль "Казанец" получил пробоину при столкновении утром в среду с судном под флагом Маршалловых островов в Балтийской проливной зоне. Подчеркивается, что инцидент произошел в условиях плохой видимости.

Судно получило пробоину выше ватерлинии, никто из членов экипажа российского корабля не пострадал. По данным флота, сейчас "Казанец" своим ходом возвращается в пункт базирования - в город Балтийск. Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтфлота.

По данным SVT, поскольку столкновение произошло в датских территориальных водах, выяснение ситуации ложится на Копенгаген, однако Дания запросила помощи у Швеции, которая направила в район происшествия три корабля, береговую охрану и поисковый вертолет. О пострадавших телерадиокомпания не сообщает.

В свою очередь вооруженные силы Дании сообщили, что пострадавших нет. По имеющимся данным, в районе столкновения был сильный туман.

Россия Дания Эресунн

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