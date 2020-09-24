Бердымухамедов поздравил Лукашенко с вступлением в должность

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление Александру Лукашенко в связи с его вступлением в должность президента Белоруссии, сообщает в четверг Государственное информационное агентство республики.

В своём послании глава туркменского государства выразил пожелания всему народу Белоруссии мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла в среду во Дворце независимости в Минске. В церемонии, как сообщалось, участвовали высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики (палат белорусского парламента - ИФ), руководители госорганов, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.