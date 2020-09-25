Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:32Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Harley-Davidson уйдет из Индии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская Harley-Davidson объявила об уходе с рынка Индии - крупнейшего мирового рынка мотоциклов. Об этом говорится в материалах, которые компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Экономический кризис

Компания прекращает продажи и производственные операции в рамках дополнительных мер по реструктуризации, о которых сотрудникам сообщили 24 сентября.

В результате будут уволены примерно 70 человек.

Затраты, связанные с прекращением операций в Индии, как ожидается, составят порядка $75 млн, а общие расходы на реструктуризацию достигнут в этом году около $169 млн.

Уход Harley из Индии серьезно подрывает усилия премьер-министра Нарендры Моди по привлечению и удержанию иностранных производителей в разгар самого тяжелого экономического спада в стране за последние десятилетия, отмечает Bloomberg.

Несколько недель назад японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщил, что не планирует дальнейшего расширения в Индии из-за высоких налогов. Американский автопроизводитель General Motors покинул страну в 2017 году, тогда как Ford Motor, который на протяжении более двух десятилетий пытался закрепиться на этом рынке, в прошлом году договорился о передаче большинства своих активов в совместное предприятие с Mahindra & Mahindra Ltd.

В конце июля Harley предупредила об изменениях в структуре бизнеса, которые приведут к уходу компании с ряда рынков и оптимизации продуктовой линейки. Компания во втором квартале, завершившемся в июне, зафиксировала первый квартальный убыток более чем за десятилетие.

Индия Harley-Davidson США Toyota General Motors Ford Motor

Новости

В Париже задержан ранивший прохожих мужчина

В Париже задержан ранивший прохожих мужчина

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Источник сообщил о возможном расширении санкций ЕС 28 сентября

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС
Пандемия коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе

Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР

Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Сеул усилит слежку за действиями военных КНДР после убийства своего гражданина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');