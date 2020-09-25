Harley-Davidson уйдет из Индии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская Harley-Davidson объявила об уходе с рынка Индии - крупнейшего мирового рынка мотоциклов. Об этом говорится в материалах, которые компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания прекращает продажи и производственные операции в рамках дополнительных мер по реструктуризации, о которых сотрудникам сообщили 24 сентября.

В результате будут уволены примерно 70 человек.

Затраты, связанные с прекращением операций в Индии, как ожидается, составят порядка $75 млн, а общие расходы на реструктуризацию достигнут в этом году около $169 млн.

Уход Harley из Индии серьезно подрывает усилия премьер-министра Нарендры Моди по привлечению и удержанию иностранных производителей в разгар самого тяжелого экономического спада в стране за последние десятилетия, отмечает Bloomberg.

Несколько недель назад японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщил, что не планирует дальнейшего расширения в Индии из-за высоких налогов. Американский автопроизводитель General Motors покинул страну в 2017 году, тогда как Ford Motor, который на протяжении более двух десятилетий пытался закрепиться на этом рынке, в прошлом году договорился о передаче большинства своих активов в совместное предприятие с Mahindra & Mahindra Ltd.

В конце июля Harley предупредила об изменениях в структуре бизнеса, которые приведут к уходу компании с ряда рынков и оптимизации продуктовой линейки. Компания во втором квартале, завершившемся в июне, зафиксировала первый квартальный убыток более чем за десятилетие.