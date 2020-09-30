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ГУВД Минска признало применение слезоточивого газа в присутствии детей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В ГУВД Мингорисполкома подтвердили применение во вторник слезоточивого газа на несанкционированной акции в микрорайоне "Лебяжий" Минска, из-за чего мог пострадать ребёнок.

"Один из участников несанкционированного мероприятия перекрыл движение служебного автомобиля сотрудников патрульно-постовой службы милиции. При этом он вел себя вызывающе: громко кричал, пытался открыть дверь машины. Для пресечения противоправных действий в отношении него было применено специальное средство - газ. Стоит отметить, что в отношении детей газ не применялся", - говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома в среду.

Таким образом в главке прокомментировали появившуюся 29 сентября в интернете информацию о том, что сотрудник милиции распылил слезоточивый газ и из-за этого пострадали дети.

В ГУВД отметили, что среди участников акции были женщины с детьми. По данным милиции, ребенок, которому вызвали скорую помощь, находился в непосредственной близости от активных участников, поэтому в ГУВД не исключили, что пары газа могли попасть ему в глаза. Врачи "скорой" осмотрели несовершеннолетнего, медицинская помощь ему не понадобилась.

Милиция призвала взрослых оградить детей от участия в подобных акциях.

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