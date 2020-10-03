Азербайджан обвинил Армению в обстрелах города Тертера в Карабахе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении продолжают обстреливать города Тертер из тяжелой артиллерии, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, накануне по этому городу было выпущено свыше 2 тысяч снарядов.

Он заявил, что Армения "целенаправленно бомбит мирное население", что является "военным преступлением" и грубым нарушением положения международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года.

"Мы со всей ответственностью заявляем, что в городе Тертер нет военных объектов. Поэтому легко доказуемо, что целью Армении является мирное население. Они хотят добиться максимальных потерь среди гражданского населения Азербайджана. В результате обстрелов городу Тертер был нанесен урон", - сказал помощник президента.

Гаджиев также настаивает, что азербайджанская армия, действует аккуратно, используя дроны и БПЛА только против военных объектов и военнослужащих противника. Он призвал армянское население не располагаться вблизи огневых точек.