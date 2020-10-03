Азербайджан обвинил Армению в обстрелах города Тертера в Карабахе
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении продолжают обстреливать города Тертер из тяжелой артиллерии, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, накануне по этому городу было выпущено свыше 2 тысяч снарядов.
Он заявил, что Армения "целенаправленно бомбит мирное население", что является "военным преступлением" и грубым нарушением положения международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года.
"Мы со всей ответственностью заявляем, что в городе Тертер нет военных объектов. Поэтому легко доказуемо, что целью Армении является мирное население. Они хотят добиться максимальных потерь среди гражданского населения Азербайджана. В результате обстрелов городу Тертер был нанесен урон", - сказал помощник президента.
Гаджиев также настаивает, что азербайджанская армия, действует аккуратно, используя дроны и БПЛА только против военных объектов и военнослужащих противника. Он призвал армянское население не располагаться вблизи огневых точек.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.
Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.