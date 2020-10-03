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Эрдоган заявил, что Турция может самостоятельно освободить Сирию

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если страны, обещавшие покончить с подконтрольными террористам зонами в Сирии, не сдержат слова, то Анкара будет действовать самостоятельно.

"Страны, которые не говорят и слова о террористических организациях и их покровителях, когда дело доходит до Турции, забывают обо всех моральных принципах, правах и законах. Однако это не сможет заставить нас отступить от своего пути", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

По его словам, действия Анкары сорвали планы создания "террористического коридора" вдоль южной границы Турции, и турецкие власти продолжат прикладывать усилия для достижения полной безопасности этого региона.

Сирия Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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