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Золотодобытчики Northern Star и Saracen объявили о планах слияния

Объединенная компания сможет попасть в мировой топ-10

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Австралийские золотодобытчики Northern Star Resources и Saracen Mineral Holdings объявили о планах по слиянию.

Как сообщили компании, в рамках сделки Northern Star планирует купить 100% Saracen в обмен на акции. Акционеры Saracen получат 0,3763 акции Northern Star, в результате в объединенной компании действующие акционеры Saracen будут владеть 36%, Northern Star - 64%. Также Saracen выплатит акционерам спецдивиденды 3,8 австралийских цента на акцию, если сделка получит "зеленый свет".

В результате слияния Northern Star и Saracen образуется компания, которая сможет войти в топ-10 мировых золотодобытчиков с капитализацией порядка 16 млрд австралийских долларов ($11,5 млрд) и текущим производством 1,6 млн унций золота в год - с перспективой роста до 2 млн унций.

Синергию от слияния компании оценивают в 1,5-2 млрд австралийских долларов ($1,1-1,4 млрд).

Активы Northern Star расположены в Австралии и на Аляске, Saracen - в Австралии. В том числе в результате слияния компаний впервые за более чем 125-летнюю историю в руках одного собственника окажется так называемая "Золотая миля" - знаменитая золотоносная местность в Австралии вблизи города Калгурли.

Акции Northern Star и Saracen торгуются на Австралийской фондовой бирже.

Northern Star Saracen

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