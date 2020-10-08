Мощный взрыв произошел в сирийском городе Дераа
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В результате мощного взрыва в сирийском городе Дераа на юго-западе страны, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщило государственное телевидение Сирии.
Взрыв прогремел в четверг рано утром в юго-западной части города.
Как сообщает сирийское госагентство SANA, взрыв произошел в центральном районе города - Эс-Сабиль.
По его данным, взорвалось самодельное взрывное устройство. Двое пострадавших госпитализированы.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.