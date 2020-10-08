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Нацразведка США передала Минюсту данные о предполагаемых связях Трампа с РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU -Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф одобрил передачу в Министерство юстиции документов, связанных с расследованием приписываемых президенту США Дональду Трампу связей с Россией.

"По моему указанию управление директора Национальной разведки предоставило почти 1 тыс. страниц материалов в Министерство юстиции в ответ на запрос мистера Дарема (прокурор Джон Дарем - ИФ) о документах, включая новую партию, которую юристы Министерства юстиции теперь могут немедленно просмотреть", - заявил Рэтклифф порталу Axios.

По его словам, он будет продолжать "обеспечивать оперативность реагирования разведывательного сообщества на запросы Минюста".

Глава Нацразведки отметил, что возможны и дальнейшие рассекречивания документов.

"Как ясно дал понять президент, мы должны быть достаточно прозрачными - дать уверенность в том, что в экстраординарной работе профессионалов разведки нет злоупотреблений и политических мотивов", - добавил Рэтклифф.

Летом 2019 года американские СМИ сообщили, что генпрокурор США Уильям Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным СМИ, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера - так называемого "российского дела", которое до спецпрокурора проводило ФБР.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа, но посчитали доказанным факт попыток России повлиять на исход американских выборов.

США Джон Рэтклифф Дональд Трамп

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