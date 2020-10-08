На материковую Австралию вернулся тасманский дьявол

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Хищное сумчатое животное тасманский (тасманийский) дьявол, который последние 3000 лет проживал только на Тасмании. вернулся на материковую Австралию, сообщает ABC News.

В понедельник, 5 октября, на территорию заповедника в Австралии выпустили 11 тасманских дьяволов и еще шесть видов млекопитающих. Там они смогут свободно передвигаться и сами охотиться. Однако территория огорожена забором, который должен не допустить появления "неместных" хищников.

Среди этих новых обитателей материка крапчатая сумчатая куница, большой крысиный кенгуру, кистехвостый скальный валлаби, белогрудый филандер, малый бандикут, трёхпалый крысиный потору.

Ожидается, что в ближайшие годы организация Aussie Ark выпустит еще не менее 20 дьяволов.

Тасманские дьяволы жили на материке 40 тысяч лет, пока на континенте не появилась собака динго. По одной из версий, поддерживаемой журналом Australian Geographic, именно эти животные истребили этого сумчатого. Однако в 2013 году журнал Ecology предположил, что тасманский дьявол исчез с территории Австралии после появления там аборигенов и из-за изменения климата.

В XIX веке, с приездом европейцев, которые привезли кошек и лис, в Австралии исчезли многие другие виды мелких млекопитающих.

Как напоминает ABC News, 90% популяции тасманийского дьявола в последние годы погибло из-за редкого заболевания "лицевая опухоль тасманийского дьявола" и онкологии. Их осталось всего около 25 тыс. особей.