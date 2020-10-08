В Армении вновь сменился директор Службы нацбезопасности

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Директор Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамян освобожден с должности по предложению премьер-министра и в соответствии с указом президента республики.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить с должности директора СНБ Аргишти Карамяна", - говорится в указе президента страны.

Другим указом президента, временно исполняющим обязанности директора СНБ назначен Микаел Амбарцумян, занимавший до этого должность замдиректора ведомства.

29-летний Аргишти Карамян был назначен на должность директора СНБ Армении 8 июня 2020 года.

Это уже третье увольнение директора СНБ после прихода к власти в 2018 году Никола Пашиняна. Ранее эту должность занимали Артур Ванецян и Эдуард Мартиросян.