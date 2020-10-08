Минфин США ввел санкции против 18 крупных банков Ирана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел ограничительные меры против 18 крупных банков Ирана, говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

"Наши программы санкций будут существовать до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку террористической деятельности и не закроет свои ядерные программы", - сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он отметил, что этими действиями администрация Соединенных Штатов продолжает свою политику, направленную на то, чтобы отрезать Ирану доступ к американским финансам.

"Управление по контролю над иностранными активами Минфина США вводит санкции против 18 крупных иранских банков", - говорится в заявлении ведомства.

В частности, санкции вводятся против таких банков, как Mehr Iran Credit Union Bank, Amin Investment, Khavarmianeh Bank, Tosee Taavon Bank, Hekmat Iranian Bank и других финансовых организаций.