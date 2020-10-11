Милиция Белоруссии усилила меры безопасности перед очередной акцией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Милиция в Белоруссии в воскресенье несет службу в усиленном режиме в связи с призывами провести несанкционированные протестные акции, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Она подтвердила, что в зависимости от складывающейся ситуации возможно дополнительное задействование спецтехники.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые несанкционированные акции проходят по воскресеньям.

Накануне Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными представителями оппозиции. Как сообщал телеграм-канал "Пул Первого", на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.