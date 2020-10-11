В центре Минска появилась бронетехника перед новой протестной акцией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бронетехника введена в центр Минска, где в воскресенье запланирован несанкционированный оппозиционный "Марш гордости".

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, как минимум шесть БТР со щитами системы "Рубеж" (позволяет оперативно доставить в любую точку и развернуть многометровую стену из бронированных стальных щитов) проследовали по улице Тимирязева в направлении площади Государственного флага, рядом с которой расположена городская резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец независимости).

Наряду с БТР в колонне следовали несколько военных грузовиков, грузовики с колючей проволокой и санитарный автомобиль.

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Среди требований оппозиции - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии.

Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.