Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38 миллионов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире зафиксировано 38 029 814 случаев заражения, сообщил в ночь на вторник портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, по состоянию на 04:00 вторника по московскому времени число скончавшихся от вызываемых коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 085 092 человек.

Лидируют по количеству выявленных случаев заражения и смертельных случаев от вируса Соединенные Штаты. Как сообщает Worldometer, число инфицированных суммарно составило 8 037 789, число летальных исходов – 220 011.

Более семи миллионов заболевших при 109 тысячах умерших зафиксировано в Индии, более пяти миллионов инфицированных и 150 тысяч скончавшихся – в Бразилии.

Коэффициент смертности на один миллион жителей планеты составил 139,2. В США на миллион населения скончались 664 человека, Индии – 79, Бразилии – 708.