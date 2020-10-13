РУВД в Минске забросали коктейлями Молотова

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные бросили несколько коктейлей Молотова на территорию Советского РУВД Минска ранним утром во вторник.

"Происшествие случилось сегодня около 5 часов. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью", - сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, один из снарядов попал в служебный автобус, и тот загорелся."Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления", - отметила Чемоданова.