15 человек погибли при столкновении двух вертолетов ВВС Афганистана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов афганских ВВС в районе Нава на юге провинции Гильменд во вторник вечером, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.

Пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил, что трагедия произошла в районе Нава.

В минобороны страны пока никак не прокомментировали случившееся.