Грузинские политики не исключили российского следа в ЧП в Зугдиди

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В отсутствии официальной информации о подробностях совершенного вооруженным мужчиной в среду, 21 октября, налета на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди грузинские политики высказывают свои версии произошедшего и сходятся во мнении, что это был запланированный теракт, а также не исключают причастности РФ к этому инциденту.

Позиция экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стоит особняком от оценок представителей оппозиции, в том числе и его партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Саакашвили считает, что во всем виновны действующие власти, позволившие человеку, надевшему на себя маску и камуфляжную форму, взявшему в руки автомат и гранату, получить выкуп за заложников.

"Что это было? Представить такое было невообразимым в Грузии даже во время правления (Эдуарда - ИФ) Шеварднадзе, не говоря о нашем правлении. Сегодня в Грузии нет государства, в Грузии есть гибрид бюджетных воров и криминала", - заявил Саакашвили в соцсетях.

В отличие от своего лидера, член политсовета ЕНД, бывший министр обороны и внутренних дел Грузии Гиоргий Барамидзе считает, что накануне в банке в Зугдиди был совершен теракт.

"Очень хорошо, что все произошло без жертв. Произошедшее вчера можно расценивать как террористический акт, и налетчик был террористом, а не простым грабителем. Скорее всего, за этим террористом стоят определенные силы, пытающиеся дестабилизировать Грузию. Возникают вопросы, почему все это произошло вблизи линии оккупации, которую террорист после выполнения задания и, скорее всего, пересек. Сила, заинтересованная в дестабилизации в Грузии - это Россия", - сказал Барамидзе.

В свою очередь один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", первый вице-спикер парламента Гиоргий Вольский не исключает российского следа в налете на банк в Зугдиди.

"Если мы говорим о террористическом акте с захватом заложников и попыткой дестабилизации и дискредитации Грузии, то в этом заинтересована оккупационная сила, Россия", - сказал в четверг Вольский в эфире телекомпании "Рустави 2".

При этом вице спикер отметил, что в унисон с внешними силами выступает и грузинская оппозиция, также заинтересованная в дестабилизации ситуации и прежде всего партия Саакашвили.

Инцидент в Зугдиди

21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляжной форме в перчатках и маске ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в Зугдиди, произвел несколько выстрелов и уложил на пол более двух десятков сотрудников и посетителей банка. Налетчик удерживал заложников в течение почти 12 часов, при этом отпустил пожилых и женщин.

Через СМИ он выдвинул требование к властям освободить всех заложников за выкуп в размере $500 тысяч. Предположительно, в отсутствии официальной информации, налетчик получил выкуп и гарантии своей безопасности, после чего скрылся в неизвестном направлении близ границы с Абхазией. Личность преступника остается неизвестной.

По информации МВД Грузии, из здания банка были освобождены 43 заложника.

Налет на банк в Зугдиди широко освещали мировые СМИ.