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В "Комитете избирателей Украины" сочли провальным прошедший по инициативе Зеленского опрос

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) считает, что инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября "реально провалился", и призывает вернуться к реальным механизмам народовластия, принять законы о всеукраинском и местных референдумах.

"Эксперимент с президентским опросом реально провалился. Во-первых, он привел к ряду конфликтов в день выборов. Во-вторых, он стал достаточно серьезным ударом для последней недели перед днем голосования"- сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс".

"Мы должны были увидеть, по крайней мере, частичные дискуссии, программы, стратегии, привлечение внимания к проблемам громад. А президентский опрос полностью изменил акцент избирательной кампании, и, по нашему мнению, достаточно существенно повлиял на качество выборов и содержательную сторону в последнюю неделю кампании", -подчеркнул Кошель.

Он призвал в дальнейшем отказаться от подобных экспериментов и возвращаться к реальным механизмам народовластия.

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"Мы призываем принять редакцию закона о всеукраинском референдуме и призываем как можно быстрее разработать и принять закон о местных референдумах. Это является крайне важным инструментом для работы местных громад", - сказал глава КИУ.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении на Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам предложили ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Зеленский подтвердил, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Он также сообщил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.

Опрос 25 октября проводили волонтеры. Его итоги пока не обнародованы.

Украина Владимир Зеленский

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