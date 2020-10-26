Россия примет участие в "Евровидении-2021"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия примет участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщили организаторы смотра.

Кроме РФ свое участие подтвердили еще 40 стран. В конкурсе 2020 года также планировали соревноваться представители 41 страны.

Среди стран, которые по данным организаторов, примут участие в конкурсе, Россия, Австралия, Бельгия, Белоруссия, Болгария, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Украина и другие.

В пресс-службе Первого канал информацию об участии России подтвердили.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме 22 мая.

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.