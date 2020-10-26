Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 712+377 753

Российский Су-27 сопроводил два французских бомбардировщика над Черным морем

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 вылетал на сопровождение двух французских истребителей-бомбардировщиков над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"26 октября радиолокационными средствами разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа над акваторией Черного моря были обнаружены две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика "Мираж-2000" ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Все полеты российского истребителя выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили военные.

Ранее в понедельник российский истребитель Су-27 вылетал на сопровождение самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и самолета-разведчика U-2S ВВС США в районе Балтийского моря.

Россия Франция Черное море

Новости по теме

Новости

Франция готовит ответные меры из-за оскорбительных заявлений Эрдогана

Франция готовит ответные меры из-за оскорбительных заявлений Эрдогана

Более 300 протестующих задержали в Белоруссии в понедельник

Что произошло за день: понедельник, 26 октября

Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

Правозащитники Белоруссии сообщили о 235 задержанных в понедельник

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

В Минске начали задерживать участников протестной акции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях

Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях

Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев "спортивного телосложения"

Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев "спортивного телосложения"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');