Российский Су-27 сопроводил два французских бомбардировщика над Черным морем

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 вылетал на сопровождение двух французских истребителей-бомбардировщиков над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"26 октября радиолокационными средствами разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа над акваторией Черного моря были обнаружены две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика "Мираж-2000" ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Все полеты российского истребителя выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили военные.

Ранее в понедельник российский истребитель Су-27 вылетал на сопровождение самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и самолета-разведчика U-2S ВВС США в районе Балтийского моря.