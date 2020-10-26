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Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтикой

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 вылетал на сопровождение самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и самолета-разведчика U-2S ВВС США в районе Балтийского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Как говорится в сообщении, экипаж российского истребителя идентифицировал иностранные самолеты, после чего сопроводил их над Балтийским морем.

В НЦУО отметили, что после разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Все полеты российского истребителя выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили военные.

Су-27 Балтийское море США Германия

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