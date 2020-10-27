Трамп нашел опрос, по результатам которого он опережает Байдена

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал своих подписчиков в соцсетях верить данным опроса, согласно которому он теперь опережает по популярности кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Настоящие опросы говорят сейчас, что я побеждаю!", - написал он в твиттере, сославшись на результаты опросов компании Rasmussen Reports.

По данным опроса Rasmussen Reports, опубликованного в понедельник 26 октября, 52% американских избирателей заявили, что одобряют работу Трампа на посту президента. В другом опросе этой же компании, также опубликованном в понедельник, Трамп опережает Байдена на 1%: Трампа поддержали 48% имеющих право голоса респондентов, а Байдена – 47%.

До сих пор почти все опросы свидетельствовали о лидирующих позициях Байдена. Так, по данным опроса Rasmussen Reports от прошлой среды, Байдена поддерживали 49%, а Трампа 46%.

При этом в преддверии выборов 2016 года Трамп, согласно результатам большинства опросов, сильно уступал своей сопернице Хиллари Клинтон и, тем не менее, одержал победу на выборах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.