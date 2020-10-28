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Постпред РФ посоветовал не верить заявлениям США о вмешательстве в выборы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Не стоит верить озабоченностям, которые выражают США, относительно "вмешательства" России в американские выборы, заявил постпред РФ в международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Не следует принимать за чистую монету озабоченности США по поводу "вмешательства России в американские дела". Почему? Да потому, что Вашингтон отвергает все предложения совместно разобраться с взаимными озабоченностями на уровне специалистов. То есть нынешняя ситуация США вполне устраивает", - написал Ульянов в твиттере.

Власти США регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы.

На прошлой неделе директор американской нацразведки Джон Рэтклифф заявил, что РФ и Иран предприняли шаги, якобы нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на ноябрьские выборы в США.

"Иран и Россия предприняли конкретные шаги, нацеленные на то, чтобы подрывать процесс выборов в США, повлиять на общественное мнение", - сказал он на пресс-конференции.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

Россия США Михаил Ульянов

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