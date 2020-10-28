Противники ограничений на аборты в Польше запланировали забастовку

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По всей Польше противники запрета абортов в случае врожденных пороков у плода планируют провести забастовку в среду. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В стране не утихают протесты против решения Конституционного суда Польши, вынесенного 22 октября по ходатайству "правых" депутатов. Они заявили, что аборт в таких случаях нарушает положение польской Конституции о защите жизни.

Активисты, в частности, блокировали дороги в Варшаве, также известно о случаях, когда протестующие врывались в церкви. Накануне председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал обеспечить церквям защиту.

В Польше действуют максимально строгие для Европы ограничения на проведение абортов. Операция законна только в случае угрозы жизни женщины или при наступлении беременности в результате изнасилования.