В Польше запретили аборты из-за врожденных пороков у плода

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Польши признал противоречащим конституции закон о прекращении беременности из-за врожденных пороков у плода, сообщает агентство Associated press.

Это решение последовало за ходатайством "правых" депутатов. Они заявили, что аборт по причине врожденных пороков у плода нарушает положение польской Конституции о защите жизни каждого человека.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович назвала решение польского суда "грустным днем для прав женщин".

"Сегодняшнее решение Конституционного суда означает подпольные или зарубежные аборты для тех, кто может их позволить, и еще более суровое испытание для всех остальных", - написала она в твиттере.

В Польше действует один из самых строгих законов об абортах в Европе. Прервать беременность можно в случае, когда она угрожает жизни женщины или если женщина забеременела в результате изнасилования.