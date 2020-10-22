Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

В Польше запретили аборты из-за врожденных пороков у плода

В Польше запретили аборты из-за врожденных пороков у плода
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Польши признал противоречащим конституции закон о прекращении беременности из-за врожденных пороков у плода, сообщает агентство Associated press.

Это решение последовало за ходатайством "правых" депутатов. Они заявили, что аборт по причине врожденных пороков у плода нарушает положение польской Конституции о защите жизни каждого человека.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович назвала решение польского суда "грустным днем для прав женщин".

"Сегодняшнее решение Конституционного суда означает подпольные или зарубежные аборты для тех, кто может их позволить, и еще более суровое испытание для всех остальных", - написала она в твиттере.

В Польше действует один из самых строгих законов об абортах в Европе. Прервать беременность можно в случае, когда она угрожает жизни женщины или если женщина забеременела в результате изнасилования.

Польша

Новости

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на бундестаг и ОЗХО

Грузинские политики не исключили российского следа в ЧП в Зугдиди

Грузинские политики не исключили российского следа в ЧП в Зугдиди

Le Figaro узнала о контактах убийцы учителя во Франции с боевиком из Сирии

Le Figaro узнала о контактах убийцы учителя во Франции с боевиком из Сирии

Нарышкин заявил о стремлении сменить власть в Белоруссии извне

Пандемия коронавируса

Зеленский рассказал об "уникальной" украинской вакцине от COVID-19

Лауреатом премии Сахарова за 2020 год стала белорусская оппозиция

Лауреатом премии Сахарова за 2020 год стала белорусская оппозиция

Среди обвиняемых по делу об убийстве учителя Пати оказались два подростка

Киев призвал Москву прекратить археологические раскопки в Крыму

Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о риске неконтролируемого распространения COVID в ФРГ

Лукашенко поблагодарил главу СВР РФ за предоставляемые белорусским спецслужбам данные

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');