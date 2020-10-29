Лукашенко назвал сфальсифицированными итоги президентских выборов в Польше

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Анджей Дуда победил на президентских выборах за счет фальсификаций. Его цитирует "БелТА".

"Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал", - заявил Лукашенко.

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, - сказал он. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. - ИФ.). Это был спусковой крючок".

По его мнению, протесты начались в связи с фальсификацией польских выборов.

"Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. - ИФ. ) все началось", - объяснил Лукашенко.

Он добавил, что на ситуацию влияют и экономические проблемы, в том числе большой разрыв "между беднотой и богатыми".

"Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - отметил Лукашенко.

Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года. Летом 2020 года он выиграл выборы с 51,21% голосов, а его основной конкурент, кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский набрал 48,79%. Оппозиция пыталась оспорить итоги голосования в суде.