Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

Лукашенко назвал сфальсифицированными итоги президентских выборов в Польше

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Анджей Дуда победил на президентских выборах за счет фальсификаций. Его цитирует "БелТА".

"Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал", - заявил Лукашенко.

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, - сказал он. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. - ИФ.). Это был спусковой крючок".

По его мнению, протесты начались в связи с фальсификацией польских выборов.

"Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. - ИФ. ) все началось", - объяснил Лукашенко.

Он добавил, что на ситуацию влияют и экономические проблемы, в том числе большой разрыв "между беднотой и богатыми".

"Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - отметил Лукашенко.

Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года. Летом 2020 года он выиграл выборы с 51,21% голосов, а его основной конкурент, кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский набрал 48,79%. Оппозиция пыталась оспорить итоги голосования в суде.

Александр Лукашенко Белоруссия Польша Анджей Дуда

Новости по теме

Новости

В Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства

В Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейских

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан передал Армении несколько десятков тел погибших военных

Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом

Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом

Число жертв нападения на церковь в Ницце достигло трех

Лукашенко сменил руководство МВД

Лукашенко сменил руководство МВД

Неизвестный напал на людей в церкви в Ницце

Неизвестный напал на людей в церкви в Ницце

Tiffany согласилась на более низкое предложение LVMH о покупке

Tiffany согласилась на более низкое предложение LVMH о покупке

VEON договорился о продаже своего бизнеса в Армении

VEON договорился о продаже своего бизнеса в Армении

Что случилось этой ночью: четверг, 29 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');