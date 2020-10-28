На Вьетнам обрушился мощный тайфун

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На Вьетнам в среду обрушился тайфун "Молаве", который, по опасениям, мог стать самым мощным в стране за последние 20 лет, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, стихия потопила два рыболовецких судна, на которых находились 26 человек. Сейчас они считаются пропавшими без вести. Кроме того, уже известно о двух погибших - одного из них придавило деревом, а другой погиб из-за сильного ветра, когда пытался укрепить крышу.

По меньшей мере 40 тысяч человек были эвакуированы вглубь страны из прибрежных населенных пунктов.

До прихода во Вьетнам тайфун "Молаве" стал причиной гибели как минимум девяти человек на Филиппинах.