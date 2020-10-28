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Два человека погибли при взрыве на газовой станции под Харьковом

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар после взрыва на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в результате взрыва погибли два человека: их тела обнаружены под завалами. Восемь человек пострадали, они госпитализированы.

Сообщение о взрыве природного газа на территории газоперерабатывающей станции поступило около 11:47. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Украина Харьков

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