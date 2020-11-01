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В Карабахе заявили об обстреле Азербайджаном населенных пунктов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана ночью и с утра в воскресенье обстреливают населенные пункты Карабаха, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"В ночь на 1 ноября ВС Азербайджан нанесли авиаудары по городу Мартуни и близлежащим населенным пунктам. Есть множество разрушений. С утра обстрелы возобновились", - заявили в комитете.

В ведомстве сообщили, что ночью были обстреляны также села Аскеранского района. "Противник из установок "Град" и "Смерч" открыл огонь по селам Аветараноц и Сзнек. Пострадавших среди мирного населения нет", - отметили в комитете по ЧС.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили об обстрелах армянскими Вооруженными силами позиций азербайджанской армии на госгранице.

"ВС Армении подвергли обстрелу позиции подразделений армии Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие. В ночь на 1 ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении противником были обстреляны позиции наших армейских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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