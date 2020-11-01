Кандидат на пост президента Молдавии потребовал отставки председателя ЦИК и главы МИДа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Платформа DA", кандидат на пост президента Андрей Нэстасе требует отставки министра иностранных дел и европейской интеграции Олега Цуля и председателя ЦИК республики Дорина Чимила. Об этом он заявил на брифинге после закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

Нэстасе объяснил свое требование "плохой организацией выборов в стране и за рубежом", а также "многочисленными допущенными нарушениями".

Кандидат на пост президента посетовал, что на избирательных участках за рубежом люди не имели возможности голосовать, часами стояли в очередях, а некоторые вынуждены были возвращаться за сотни километров, так и не приняв участия в выборах. Нэстасе объявил, что он и партия, которую он возглавляет, просят продлить срок голосования до тех пор, пока все люди, пришедшие на избирательные участки, не проголосуют.

"Платформа DA квалифицирует как совершенно неадекватную и сильно политизированную организацию выборов за рубежом. Малое число избирательных участков в Западной Европе привело к их перегруженности и ограничению конституционного права голоса для значительной части наших граждан из диаспоры. Наши опасения оправдались: эти люди не смогут реализовать свое право голоса, несмотря на то, что они приложили огромные усилия, чтобы попасть на избирательные участки. Исходя из вышеизложенного, мы требуем отставки министра иностранных дел и председателя Центральной избирательной комиссии в связи с плохой организацией избирательного процесса", - сказал Нэстасе.

Ранее "Платформа DA" уведомила Антикоррупционную прокуратуру о предполагаемых нарушениях избирательного процесса. Партия указала на организованный подвоз избирателей из Приднестровского региона, которым платили деньги, чтобы они проголосовали за определенного кандидата.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "президентские выборы в воскресенье были свободными, корректными и демократическими". Об этом он заявил в воскресенье вечером на брифинге сразу после закрытия избирательных участков.

Выборы президента Молдавии прошли в воскресенье. В них приняло участие чуть менее 43 % избирателей. Это самый низкий показатель за все годы независимости Молдавии. На пост президента баллотировалось восемь кандидатов. По предварительным прогнозам, во второй тур выйдут действующий президент Игорь Додон и кандидат от правой партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Майя Санду. Второй тур может состояться через две недели - 15 ноября.