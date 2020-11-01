В Молдавии обработали 46% протоколов на выборах президента

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - После начала подсчета голосов на выборах президента Молдавии лидирует действующий президент, независимый кандидат Игорь Додон. Об этом свидетельствуют предварительные данные после обработки 46% протоколов с избирательных участков.

Согласно этим данным, Додон набирает 36,11% голосов избирателей, бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду набирает 30,31% голосов избирателей. Далее следует кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - 16,35%, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванова, кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,46%. Остальные три кандидата набирают менее, чем по два процента голосов.

В выборах приняло участие около 43% голосов избирателей.