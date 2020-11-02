Додон и экс-премьер Санду вышли во второй тур выборов президента Молдавии

Майя Санду и Игорь Додон Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - За мандат президента Молдавии во втором туре будут бороться действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, после обработки почти протоколов с 70% избирательных участков.

Согласно эти данным, Игорь Додон набирает 36,42% голосов избирателей, бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Май Санду набирает 30,8% голосов избирателей. Далее следует кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - 17%, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванова - 8%, кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,31%. Остальные три кандидата набирают менее, чем по два процента голосов.

Аналитики не исключают, что после обработки 100 протоколов, результаты Игоря Додона и Майи Санду могут быть почти равными. Это объясняется тем, что на избирательных участках за рубежом проголосовало около 150 тысяч избирателей - более 10% избирателей. Большинство из них, как правило, голосуют за Майю Санду и правые партии. На восьми избирательных участках в странах Европы голосование было продлено из-за большого наплыва избирателей. На этих участках голосование еще продолжается.

В выборах приняло участие около 43% голосов избирателей.