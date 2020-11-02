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Более 80 экспертов заявили о кризисе демократии в мире

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Демократия столкнулась с серьезнейшим мировым кризисом, сообщает в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на открытое письмо более 80 экспертов по изучению авторитаризма и фашизма из США, Британии, Израиля и Италии.

"Мы видели все эти тенденции в ходе изучения нами (учеными - ИФ) прошлого, и мы осознаем признаки кризиса демократии в современном мире", - написали исследователи.

"Пандемия COVID-19 обнажила серьезные неравенства на классовой и расовой почве по всему земному шару", - продолжили они. По наблюдениям ученых за последние четыре года, желание человечества "найти спасение" в фигуре сильного лидера сейчас "велико как никогда".

При этом авторы подчеркнули, что вне зависимости от того, как относиться к президенту США Дональду Трампу, добивающемуся переизбрания, угроза демократии пришла не с ним и не связана лишь с исходом президентских выборов 3 ноября 2020 года в Штатах. Однако, отмечает The Washington Post, ученые не стали высказывать поддержку Джо Байдену - сопернику Трампа, а вместо этого указали на опасности национализма и последствий пандемии, не связанные с результатами будущих выборов.

Исследователи призвали "отвернуться от власти закостенелых элит и вернуться к власти закона", защитить научный метод познания, СМИ, электоральный процесс и плюрализм, бороться с дезинформацией и политическим насилием.

"Если мы не сделаем (этого - ИФ), то нас в самом деле ожидают впереди тяжелые дни", - резюмируют авторы письма.

США Дональд Трамп Джо Байден Великобритания Израиль Италия

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