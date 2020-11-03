Белоруссия планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник заявил, что Белоруссия планирует закупить на начальном этапе около 100 тысяч доз российской вакцины от COVID-19.

"На первом этапе, я думаю, что мы начнем где-то со 100 тысяч доз и будем потихоньку (наращивать закупки - прим. ИФ), потому что там производственные мощности тоже имеют определенные лимиты", - сказал Головченко.

По его словам, ценовые вопросы тоже сейчас обсуждаются. Они зависят, в том числе, и от того, будет ли Белоруссия "брать готовые вакцины или их компоненты и здесь уже их смешивать, производить на месте".

Головченко напомнил, что испытания российской вакцины в Белоруссии ещё продолжаются.

"Пока говорить о массовой вакцинации (в Белоруссии - ИФ) мы не можем, потому что третий этап вакцинации не закончен еще, и четко обозначить дату, когда будет закончен, тоже не могу. Но я рассчитываю, что в ближайшее время этот этап должен быть закончен", - уточнил глава правительства.

Головченко подчеркнул, есть договоренность с руководством России о том, что Белоруссия будет первой страной, которая официально получит вакцину для массовой вакцинации.

Он отметил, что у тех добровольцев, которые участвуют в испытаниях, включая его самого, "все идет в плановом режиме".

"Рассчитываем, что этот этап завершится достаточно успешно", - резюмировал Головченко.

Клинические испытания российской вакцины "Спутник V", защищающей от коронавируса, стартовали в Белоруссии 1 октября. Вакцинация начала проводиться в рамках выполнения договоренностей между главами государств Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным по проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса и ее последующей регистрации. Финансирование данного клинического исследования в Белоруссии осуществляет Российский фонд прямых инвестиций.

Согласно проекту, в рамках исследования 100 человек получили возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Белоруссия стала первой страной, в которой проводятся клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.