В Донецке сообщили о двух жертвах обстрелов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что в результате обстрелов ее территории погибли двое военнослужащих ДНР. Пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины сообщил, что в результате обстрела со стороны ДНР был ранен украинский военный.

"С 7:27 до 7:40, то есть за тринадцать минут, по трем расположенным рядом позициям, не считая "плотного стрелкового огня", выпущено: 22 выстрела из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. - ИФ.), семь 82-мм мин, два выстрела из гранатомета. Погиб командир стрелкового батальона 11-го полка, востоковец, Панькин Андрей", - написал в Telegram командир бригады "Восток" народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил на брифинге, что за утро погибли двое.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что позиции украинских позиций за сутки были обстреляны 11 раз из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате подрыва ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный. - ИФ.) один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения", - уточнили в пресс-центре.