Донецк заявил о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Донецк обвинил Киев в выходе из перемирия, грозит "адекватным ответом", если обстрелы не прекратятся.

"На фоне регресса в переговорном процессе наблюдается значительная эскалация на линии соприкосновения сторон. Второй день подряд территория Донецкой народной республики подвергается массированным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в заявлении министра иностранных дел и представителя ДНР в Контактной группе Натальи Никороновой.

Отмечается, что согласно данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. В пятницу обстрелы продолжились - за полдня украинская армия четыре раза открывала огонь по территории ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, в том числе 20 мин.

"Вынуждены предупредить украинскую сторону, что ее "игра с огнем" неизбежно приведет к адекватному ответу: если ситуация на линии соприкосновения не стабилизируется, и вооруженные формирования Украины не прекратят обстрелы нашей территории, мы будем вынуждены открывать ответный огонь на подавление, что также допускалось Мерами по усилению действующего перемирия от 22 июля, из которых украинская сторона вышла", - добавила она.

Глава МИД сообщила, что огонь ведется по всем направлениям линии соприкосновения. За сегодняшний день в результате прицельного снайперского огня украинских силовиков погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.

"Несмотря на оговоренные сроки - до среды текущей недели - мы получили версию проекта "дорожной карты" от украинской стороны только лишь вчера вечером. Как уже было очевидно из декламируемых в паблике тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути Минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать Комплекс мер", - сетует Никонорова.

Она выразила сожаление, что обязательства, взятые на себя украинской стороной ранее, оказались "не более чем популистским ходом", не имеющим ничего общего с реальными мирными намерениями руководства Украины.

В Красном кресте заявили об обоюдных нарушениях

Перемирие в Донбассе сохраняется, но есть и нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения, заявил журналистам ранее в пятницу глава Международного комитета красного креста (МККК) Петер Маурер.

"Нынешний режим прекращения огня сохраняется и, по крайней мере, намного снизилось количество жертв в результате боевых действий. Продолжаются нарушения режима прекращения огня по обе стороны, и все боевые действия влияют на население. Хочу отметить, что это прекращение огня приносит меньше последствий для гражданского населения", - заявил Маурер, посещающий самопровозглашенную ДНР.

Глава МККК также отметил прогресс в вопросе поиска пропавших без вести. "Есть сдвиги в этом направлении, работа по расширению возможностей ведомств, которые занимаются этим вопросом продолжается, как и работа по созданию унифицированной координационной системы", - заявил Маурер.

Он добавил, что встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР) носили позитивный характер. "Не буду вдаваться в подробности встреч с президентом Украины и представителями ДНР и ЛНР, но хочу отметить, что все встречи прошли положительно. Мы смогли обсудить ряд важных вопросов, связанных с местами лишения свободы, с людьми, пропавшими без вести, и другими социальными проблемами, которые сейчас актуальны", - сказал президент МККК.

Во вторник Маурер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, который обратился к президенту МККК с просьбой о содействии в получении списков пленных от другой стороны для обмена в Донбассе по формуле "всех на всех".

Ранее сообщалось, что Киев согласился рассмотреть проект "дорожной карты" выполнения Минских соглашений в недельный срок. Об этом сообщил журналистам полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов после очередной встречи ТКГ 28 октября.

"На заседании Контактной группы 14 октября 2020 г. представители Донбасса предложили проект "дорожной карты" - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии Минскими соглашениями и Резолюцией Совбеза ООН. После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях ОРДЛО", - сказал он по итогам встречи Трехсторонней контактной группы.